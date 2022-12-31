Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что россияне готовят атаку в новогоднюю ночь.
В своем канале в Telegram он отметил, что противник планирует осуществить обстрел из ЗРК С-300.
"…твари планируют как минимум один залп С-300 под звон их петушатни (под бой курантов - ред.). Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", - поделился глава ОВА.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.
По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.
Силы обороны Украины в ходе атаки российских оккупантов сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врага. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
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