Массированный удар РФ: ВСУ сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врага

В субботу, 31 декабря, Силы обороны Украины в ходе атаки российских оккупантов сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врага.
Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook.
В частности, предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
"Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", — сообщил Залужный.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.
По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.
В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
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