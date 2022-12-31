"Никто вам этого не простит": Зеленский обратился к россиянам после массированного удара по Украине

Владимир Зеленский также выразил благодарность украинским военным и энергетикам за их мощную работу.

Владимир Зеленский обратился к россиянам после массированного удара по Украине/ Коллаж Офис президента, УНИАН

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине.

В своем обращении он вспомнил видеопоздравления главы Кремля Владимира Путина, которое он записал якобы в окружении военных. Украинский лидер обратился к россиянам на их языке.

"И по-русски. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал глава государства.

Зеленский выразил благодарность военным и энергетикам за их мощную работу.

"Спасибо всем, кто защищает Украину! Спасибо всем, кто сейчас на фронте! Спасибо каждому и каждому, кто воюет за наше государство! Спасибо ПВО! И, пожалуйста, не игнорируйте сирены. Спасибо нашим энергетикам – всем, кто обезвреживает последствия террористических атак. Будет и сейчас Новый год. Будем на связи! Слава Украине!", — подытожил президент.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

Силы обороны Украины в ходе атаки российских оккупантов сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет врага. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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