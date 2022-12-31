"Вполне законно": у Зеленского предупредили о предстоящем выдворении россиян из Крыма

Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами, подчеркнула Тамила Ташева.

Тамила Ташева рассказала о деоккупации Крыма / УНИАН/injir.media

После освобождения Крыма от российской оккупации все граждане РФ, приехавшие на полуостров с нарушением миграционного законодательства Украины, будут вынуждены его покинуть.

Попытки РФ называть это депортацией безосновательны, заявила Укринформу постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"У нас принципиальная позиция, она сформирована и по ней уже есть правовые нормы. Все граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они там незаконно находились. Они приехали не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", не запросили миграционных органов о возможности проживания там", - пояснила он.

По ее словам, лиц, которым нужно было получать вид на жительство на оккупированной территории и разрешение на въезд иностранцев на оккупированную территорию, насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Представитель президента в АРК отметила, что речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами.

"Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс, который нельзя и сравнивать с депортацией 1944 года, когда крымских татар вывезли в товарных вагонах без документов из земель, где они исторически сформировали свою государственность. Сейчас же лица, имеющие гражданство другой страны, незаконно пересекли границу и находятся на территории нашего государства. Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", – уточнила она.

Как россиянам можно вернуться в Крым

Собеседница также уточнила, как гражданам РФ можно будет вернуться в освобожденный крым.

"Есть гуманитарные принципы. Например, единичные случаи, когда человек по стечению обстоятельств фактически не может выполнить требования миграционного законодательства. В таких случаях возможны исключения, но они должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения. Сколько таких лиц будет – не знаем. Может, сотни, а может, 1-2 тысячи", — добавила Ташева.

Подготовка деоккупации Крыма

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

В свою очередь Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

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