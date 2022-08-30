Уже разрабатываются эвакуационные маршруты: у Зеленского анонсировали активную деоккупацию Крыма

У Зеленского анонсировали активную деоккупацию Крыма / скриншот

Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter призвал украинцев держаться подальше от военных объектов и в случае опасности идти в укрытие.

"Понятно, что для украинской жизни граждан - безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", - написал Подоляк.

Деоккупация Крыма

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что в борьбе за Крым Россия, вероятно, будет стягивать на оккупированный полуостров сухопутные войска и укреплять там оборону. Однако возможен и вариант, при котором россияне по-тихому выйдут с Крымского полуострова, а ВСУ введут туда свои подразделения.

Тем временем "власть" аннексированного Крыма вывезла из территории полуострова свои семьи. Судя по всему они испугались ударов или ожидают наступления ВСУ. Свои семьи вывезли как минимум так называемый "премьер" Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов.

Больше новостей о Крыме: