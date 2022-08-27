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"Это хороший знак": Аксенов и его прихвостни вывозят свои семьи из Крыма - Джемилев

27 августа 2022, 23:18

Оккупационная "власть" начала вывозить своих родственников из Крыма после мощных взрывов.

взрыв в Крыму, Сергей Аксенов
Аксенов вывез семью из Крыма после взрывов / Коллаж фото Facebook/Сергей Аксенов, скриншот видео

"Власть" аннексированного Крыма вывезла из территории полуострова свои семьи. Судя по всему они испугались ударов или ожидают наступления ВСУ. Свои семьи вывезли как минимум так называемый "премьер" Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев, сообщает Крым.Реалии.

Также своих родственников не оставили на полуострове и сотрудники ФСБ.

"Настроения (на полуострове – Главред) разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак", – сказал Джемилев.

В свою очередь крымские татары радуются взрывам в Крыму.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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