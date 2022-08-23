Украина готова к демилитаризации Крыма и призывает войска РФ уйти с захваченных территорий – Шмыгаль

Крым – один из центров, откуда Россия бьет по городам Украины и убивает украинцев, военные объекты оккупантов – легитимная цель для ВСУ, сказал Денис Шмыгаль.
Россия наносит удары из оккупированного Крыма по материковой Украине, совершая обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Военная инфраструктура Москвы на захваченном полуострове является законной целью для Киева. Украина готова устроить демилитаризацию Крымского полуострова, чтобы устранить все угрозы. Оккупанты могут покинуть украинские земли и в добровольном порядке. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ходе своего выступления на Втором саммите Крымской платформы во вторник, 23 августа, он рассказал о том, что военные объекты России в захваченному Крыму – легитимная цель для ВСУ. Украина готова к демилитаризации полуострова.
Смотрите саммит Крымской платформы
"Сегодня Крым - это еще один из центров, откуда совершаются обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму на легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы", - сказал Шмыгаль.
Также он подчеркнул, что Украина нормально отнеслась бы к тому, если бы оккупанты РФ покинули оккупированные украинские территории в добровольном порядке.
Война России против Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что Украина не пойдет на какие-либо уступки России относительно территорий. Подобный шаг только перенесет войну на будущее. Киев намерен восстановить территориальную целостность в рамках границ Украины на 1991 год.
В Главном управлении разведки предупредили, что на фронтах войны РФ против Украины могут произойти "очень острые события". В частности, Москва пока не готова вывести войска, в то время как ВСУ планируют освобождать все свои территории. Обострение не исключено и ко Дню Независимости.
Президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров Украины и России. Но диалог может состояться лишь в том случае, если Москва заберет свои войска с оккупированных украинских территорий.
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