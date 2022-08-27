Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов, у Шойгу приказали засекретить информацию – ГУР

Россия собирается представить взрывы в Крыму как "халатность должностных лиц" - разведка / Коллаж УНИАН, Facebook А. Завитневич

Оккупационная "администрация" Крыма приказала скрывать факты взрывов на российских военных объектах, которые находятся на территории захваченного полуострова. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков приказал любым способом не допустить появления такой информации. Причиной инцидентов собираются назвать "халатность должностных лиц". Оккупанты намерены предотвратить еще большую панику, поскольку тысячи россиян уже пытаются покинуть Крым в срочном порядке. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР в субботу, 27 августа, так называемые "власти" в захваченном Крыму приказали скрывать факты взрывов на российских военных объектах. Решение базируется на распоряжении Министерства обороны страны-агрессора.

"В ходе специального совещания, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма", - отметили в разведке.

Согласно данным разведчиков, на оккупированном полуострове решили, что если сведения получат огласку, людям будут сообщать о "халатности" некоторых должностных лиц. Так они попытаются сдержать рост панических настроений в Крыму.

"Оккупанты будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которых будет привлечено к ответственности", - уточняется в сообщении.

После неоднократных взрывов в Крыму оккупанты столкнулись с паникой. Тысячи россиян в спешном порядке пытаются покинуть полуостров.

"Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах", - подчеркнули в Главном управлении разведки.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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