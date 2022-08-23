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Украина вернет Крым любым способом и без консультаций с другими странами – Зеленский

23 августа 2022, 19:18

Армия Украины может наносить удары по военным объектам России на оккупированных территориях, сказал Владимир Зеленский

Зеленский Крым ВСУ
Украина сама будет выбирать путь возвращения Крыма - Зеленский / Коллаж Скриншот YouTube, УНИАН

Вооруженные силы Украины имеют право применять вооружения по военным объектам России, которые находятся на захваченных украинских землях. Киев вернет оккупированный Крым под свой контроль любыми средствами, которые государство посчитает правильными. Консультации с другими странами по данному вопросу не понадобятся. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе Второго саммита Крымской платформы во вторник, 23 августа, украинский гарант, в ответ на вопрос о том, может ли Украина пойти на военный сценарий возвращения Крыма, сказал, что у ВСУ есть право бить по российским военным объектам на своей территории.

Смотрите онлайн саммит Крымской платформы

Также глава государства уточнил, что Киев для освобождения Крымского полуострова предпримет шаги, которые посчитает нужным. По этому вопросу консультаций с другими государствами не предусмотрено.

"Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что уступок России по территориям со стороны Украины не будет. Такой шаг означал бы перенос войны на будущее. Украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ на 1991 год.

В Главном управлении разведки предупредили, что скоро на фронтах войны России против Украины могут произойти "очень острые события". Как утверждают в разведке, Москва пока не готова пойти на отвод войск, однако ВСУ намерены освободить все свои территории. Обострение не исключается и ко Дню Независимости.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность переговоров с Россией. Однако диалог с Москвой может состояться только при том условия, если страна-агрессор заберет свои войска с захваченных украинских территорий.

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