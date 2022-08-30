Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за Крым

Россия будет укреплять оборону в захваченном Крыму - эксперт / Коллаж УНИАН, Главред

В борьбе за Крым Россия, вероятно, будет стягивать на оккупированный полуостров сухопутные войска и укреплять там оборону. Однако возможен и вариант, при котором россияне по-тихому выйдут с Крымского полуострова, а ВСУ введут туда свои подразделения. Все будет зависеть от ситуации внутри российского государства. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в ситуации с Крымом может быть два вероятных сценария. Оккупанты попытаются удержать полуостров и стянут туда сухопутные войска.

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"Первый вариант будет предусматривать стягивание сухопутных войск в Крым и укрепление обороны на захваченном полуострове", - отметил Жданов.

Однако нельзя исключать выхода РФ из Крыма и ввода силами обороны Украины своих войск на полуостров. Все будет зависеть от реальной политической ситуации в России.

"Второй вариант – войска России тихо выходят из Крыма, а ВСУ заводят туда свои подразделения. Все будет зависеть от того, каким будет политический и практический расклад внутри Российской Федерации", - подчеркнул Олег Жданов.

Ранее военный эксперт Жданов заявил, что при правлении Путина Россия Крым Украине не отдаст.

Как полагает эксперт, сегодня нет возможности вернуть захваченный полуостров невоенным путем. Однако после смены власти в Москве может появиться шанс на деоккупацию Крыма при помощи дипломатии.

Также Жданов говорил, что возможное поражение России в Крыму может стать спусковым крючком для смены власти в Кремле.

В самом Кремле оптимальным вариантом, похоже, видят кандидатуру Дмитрия Патрушева – сына секретаря Совбеза РФ. Однако вряд ли другие кремлевские кланы воспримут Патрушева-младшего в качестве замены Путину.

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