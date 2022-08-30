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Если Украина вернет Крым военным путем, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – Жданов

30 августа 2022, 11:00

Кланы в России уже без Путина проводят переговоры относительно того, что и как они будут делить, считает Олег Жданов.

Путин сын Патрушева
Сын Патрушева может стать вероятным преемником Путина - Жданов / Коллаж УНИАН, Википедия

Возвращение Украиной оккупированного Крыма военным путем станет спусковым крючком для смены политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента России очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит остальные кремлевские кланы. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в Кремле растет напряженность. Кланы уже без Путина ведут переговоры относительно сфер влияния. В случае возвращения Украиной Крыма военным путем, битва за трон президента РФ может быть крайне жесткой.

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"Мы не знаем полного расклада сил по башням Кремля. Понятно, что сегодня турбулентность там серьезно возрастает. Кланы уже без Путина ведут сепаратные переговоры о том, что и как делить. Поражение в Крыму – это только триггер политических раскладов внутри России. А вот битва за трон может быть очень жестокой", - считает Жданов.

По его мнению, место Путина может занять Дмитрий Патрушев – сын главы Совбеза РФ Николая Патрушева. Такой сценарий возможен в том случае, если будет дворцовый переворот в Кремле. Впрочем, кандидатура Патрушева-младшего вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

"Претендентов на пост президента очень много. Допустим, это Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, министр сельского хозяйства РФ, – ред.), о кандидатуре которого сегодня мы слышим чаще всего. Расклад с президентством Патрушева удобен Путину. Сценарий возможен в случае дворцового переворота в Кремле.

Дмитрий Патрушев во главе России – самый оптимальный для Кремля вариант. Патрушев-старший, скорее всего, полагает, что кандидатура его сына устроила бы и Путина. Однако, думаю, Патрушев на все 100% не устраивает другие кланы", - предположил Жданов.

Также он добавил, что в сложившейся ситуации сложно спрогнозировать, кто все же может стать итоговым ставленником Кремля.

"В такой ситуации очень сложно сделать прогноз по поводу того, на кого в итоге сделают ставку правящие кремлевские кланы", - подчеркнул Олег Жданов.

Преемник Путина в Кремле

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что вероятным преемником Путина на посту главы российского государства может стать первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Пономарев отметил, что Кириенко пришел в Кремль по протекции Юрия Ковальчука – одного из самых близких соратников Путина.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс отметила, что сегодня в России нет безопасного для Украины преемника Путина. По ее мнению, для смены власти в Кремле нужно время. Украинское государство и Запад должны понимать обстановку и усиливать свои позиции.

Руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований, аналитик Алексей Ижак полагает, что Владимир Путин в ближайшее время может покинуть пост президента РФ под давлением кремлевских политических элит. По мнению Ижака, Путин сам может подготовить преемника, но кандидатура будет согласована с истеблишментом в Кремле.

Другие новости:

Кремль Владимир Путин Олег Жданов Николай Патрушев война России и Украины
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