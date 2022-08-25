Безопасного для Украины преемника Путина нет, Украине и Западу нужно усиливаться – посол Британии

Уход Путина не изменит политику России в отношении Украины - дипломат / Коллаж УНИАН

Сегодня в РФ нельзя заметить потенциального преемника Владимира Путина, при правлении которого Украина была бы в безопасности. Причем сложно представить, кто бы мог оказаться в Кремле вместо Путина. Для смены политического режима в России нужно время. Украинское государство и Запад должны понимать ситуацию и усиливать свои позиции. Об этом сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

В интервью РБК-Украина она рассказала о том, что на политическом горизонте России сейчас нет такой фигуры, которая могла бы стать преемником Путина и обеспечить безопасность Украине.

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"Думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина, который бы сразу заставил украинцев чувствовать себя безопаснее", - считает Симмонс.

По мнению дипломата, для того чтобы в РФ изменилась ситуация, нужно время. При такой обстановке Украине и странам Запада нужно менять свою политику и усиливаться.

В качестве примера укрепления позиций она назвала увеличение присутствия контингента НАТО в соседних с украинским государством странах.

"Независимо от того, что решат граждане России, хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что мы все, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику", - подчеркнула Мелинда Симмонс.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Война не должна быть перенесена на будущее. Поэтому Киев собирается восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили о возможном обострении ситуации на фронте уже в скором времени. Россия пока не готова к выводу своих войск, а ВСУ настроены отвоевать все оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность новых переговоров Киева и Москвы. Однако Россия в таком случае должна согласиться на условие украинской стороны – вывод российских войск с захваченных территорий.

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