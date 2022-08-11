"Мечтает сменить Путина": Пономарев назвал наиболее вероятного преемника президента РФ

Пономарев, Путин / скриншот

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев назвал первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко очень влиятельным политиком в России, мечтающим сменить Владимира Путина на посту президента.

В интервью Дмитрию Гордону он рассказал, что в политику Кириенко пришел "через Юрия Ковальчука" – российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия". Его называют одним из самых близких соратников Путина, который обладает сильным влиянием.

"Он трудоголик, действительно очень четкий менеджер. И если рассматривать сферического Путина в вакууме, а не в реальной обстановке, то, конечно, Кириенко выглядит сейчас как наиболее вероятный преемник", – сказал бизнесмен.

Пономарев считает, что Кириенко соответствует всем условиям: во-первых, принадлежит к "клану Ковальчуков"; во-вторых, имеет солидный бизнес и политический опыт.

"Он проверен временем, абсолютно четко лоялен власти, много раз это доказал. Поэтому все условия у него есть. Но просто Путин никуда не может уйти. Путин же не может уйти проигравшим. Путину надо историю с Украиной дотолкать до какого-то логического конца. "Либо он нас ведет в ЗАГС, либо мы его – к прокурору в Гаагу". Тут никакого другого пути в принципе нет", - заявил Пономарев.

Также он убежден: Путин не может просто взять и передать полномочия Кириенко.

"Уйти на полдороге и сказать, что "теперь эту невесту танцует Кириенко", – это совершенно невозможно для Путина", – считает бывший депутат Госдумы РФ.

Напомним, ранее известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказал , что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.

Ранее главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины . В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

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