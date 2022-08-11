"Мечтает сменить Путина": Пономарев назвал наиболее вероятного преемника президента РФ

Его называют одним из самых близких соратников Путина, который обладает сильным влиянием.
Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев назвал первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко очень влиятельным политиком в России, мечтающим сменить Владимира Путина на посту президента.
В интервью Дмитрию Гордону он рассказал, что в политику Кириенко пришел "через Юрия Ковальчука" – российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия". Его называют одним из самых близких соратников Путина, который обладает сильным влиянием.
"Он трудоголик, действительно очень четкий менеджер. И если рассматривать сферического Путина в вакууме, а не в реальной обстановке, то, конечно, Кириенко выглядит сейчас как наиболее вероятный преемник", – сказал бизнесмен.
Пономарев считает, что Кириенко соответствует всем условиям: во-первых, принадлежит к "клану Ковальчуков"; во-вторых, имеет солидный бизнес и политический опыт.
"Он проверен временем, абсолютно четко лоялен власти, много раз это доказал. Поэтому все условия у него есть. Но просто Путин никуда не может уйти. Путин же не может уйти проигравшим. Путину надо историю с Украиной дотолкать до какого-то логического конца. "Либо он нас ведет в ЗАГС, либо мы его – к прокурору в Гаагу". Тут никакого другого пути в принципе нет", - заявил Пономарев.
Также он убежден: Путин не может просто взять и передать полномочия Кириенко.
"Уйти на полдороге и сказать, что "теперь эту невесту танцует Кириенко", – это совершенно невозможно для Путина", – считает бывший депутат Госдумы РФ.
Напомним, ранее известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказал, что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.
Ранее главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.
Читайте также:
- В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике Путина
- На Западе заговорили о преемнике Путина и дали тревожный прогноз
- В России готовят "путинозаменителя": в разведке назвали возможного преемника диктатора