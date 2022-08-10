Эйдман пояснил, есть ли сейчас реальная кандидатура преемника Путина

Как говорит эксперт Игорь Эйдман, на данный момент сложно с высокой точностью спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.
Известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде сказал, что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.
"В целом, кто бы ни пришёл к власти после Путина, первое, что он будет пытаться делать, – договариваться о возобновлении отношений с Западом, потому что это крайне необходимо экономически. Потому что в ближайшие пару лет Россия полностью лишится доходов от продажи нефти и газа западным странам, а с азиатскими странами все это тоже будет проблематично в условиях санкций. Потому преемнику Путина придётся договариваться. А с Западом России не удастся договориться, если параллельно с этим не удастся договориться с Украиной", ‒ говорит он.
Напомним, ранее Игорь Эйдман говорил, что российский диктатор Владимир Путин уже давно неадекватен и одержим параноидальной идеей восстановления СССР, а Украина является целью номер один в его плане.
Также социолог считает, что Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Но если это все же случиться, то он объявит ядерную войну Западу.
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