Эйдман пояснил, есть ли сейчас реальная кандидатура преемника Путина

Владимир Путин / фото https://ua.depositphotos.com, pixabay.com

Известный социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман в ответ на вопрос читателя во время чата на Главреде сказал, что на данный момент сложно спрогнозировать, кто именно станет преемником кремлевского диктатора.

"В целом, кто бы ни пришёл к власти после Путина, первое, что он будет пытаться делать, – договариваться о возобновлении отношений с Западом, потому что это крайне необходимо экономически. Потому что в ближайшие пару лет Россия полностью лишится доходов от продажи нефти и газа западным странам, а с азиатскими странами все это тоже будет проблематично в условиях санкций. Потому преемнику Путина придётся договариваться. А с Западом России не удастся договориться, если параллельно с этим не удастся договориться с Украиной", ‒ говорит он.

Напомним, ранее Игорь Эйдман говорил, что российский диктатор Владимир Путин уже давно неадекватен и одержим параноидальной идеей восстановления СССР, а Украина является целью номер один в его плане.

Также социолог считает, что Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Но если это все же случиться, то он объявит ядерную войну Западу.