"Шойгу проболтался": Эйдман рассказал о сверхидее Путина в Украине

Владимир Путин, Сергей Шойгу / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин уже давно неадекватен и одержим параноидальной идеей восстановления СССР.

В чате на Главреде социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман рассказал, что такую идею преследует и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Недавно Шойгу проболтался, что уже в 1992 году, когда Россия вмешивались в ситуацию в Грузии на стороне Южной Осетии, они считали, что СССР будет восстановлен. То есть российская власть стремилась и стремится воссоздать советскую империю – не как общественно-политический строй, а именно как империю, конгломерат земель и народов, которые были покорены этой империей и объединены. Это – сверхидея всего путинского режима, и он её реализует", - пояснил эксперт.

По словам Эйдмана, Украина - ключевая страна в плане Путина.

"А как эту идею можно реализовать без захвата Украины? Украина – это республика №2 среди республик бывшего СССР по размеру территории, количеству населения, экономике. Поэтому в Кремле хотят её захватить. По тем публикациям, которые сразу после начала агрессии 24 февраля стали появляться в российской прессе, понятно, что идея заключалась в том, чтобы захватить Украину, поставить там свою марионетку, а потом собрать белорусского Лукашенко и марионетку, поставленную в Украине, в Москве и зафиксировать создание новой империи – путинской. Таков был план, но он провалился", - считает Эйдман.

По словам эксперта, именно эта идея и гонит Путина на войну.

"Пока Путин и его соратники у власти, ничего не изменится. И Путин будет пытаться воевать, пока не потерпит сокрушительное поражение", - подытожил эксперт.

Напомним, Эйдман считает, что Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Но если это все же случиться, то он объявит ядерную войну Западу.

"Думаю, Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Если он и решится на подобный шаг, то это будет ядерная война против Запада. Поскольку Путин убеждён, что главная угроза для него и России – это Запад, США. Если Путин поймёт, что он фатально проигрывает, то он может просто попытаться унести с собой весь мир, на что он неоднократно намекал, то есть развязать напоследок ядерную войну", - пояснил эксперт.

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