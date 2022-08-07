"Он может попытаться унести с собой весь мир": социолог объяснил, нажмет ли Путин ядерную кнопку

Владимир Путин / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Но если это все же случиться, то он объявит ядерную войну Западу.

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман рассказал, что Путин уже неоднократно намекал, что может применить ядерное оружие.

"Думаю, Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Если он и решится на подобный шаг, то это будет ядерная война против Запада. Поскольку Путин убеждён, что главная угроза для него и России – это Запад, США. Если Путин поймёт, что он фатально проигрывает, то он может просто попытаться унести с собой весь мир, на что он неоднократно намекал, то есть развязать напоследок ядерную войну", - пояснил эксперт.

Эйдман отметил, что если бы у Гитлера было ядерное оружие, то нет никаких сомнений в том, что он бы попытался с собой унести весь мир.

"Более того, он прямо говорил, что даже его родная и любимая Германия не заслуживает будущего и права на жизнь, потому что она проиграла. Думаю, и Путин был бы готов на все", - считает социолог.

В то же время он отметил, что Путин сейчас находится не в таком положении как Гитлер во время Второй мировой войны.

"Другой вопрос, что Путин – не один и не изолирован. Потому возникают сомнения в том, что он сможет это сделать. По моему мнению, еще до того момента, когда он окажется в таком отчаянии, что будет способен решиться на последний дембельский аккорд с уничтожением мира, его уничтожат его собственные клевреты", - подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил мнение, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится пойти на реализацию сценария ядерной войны. Запад не позволит ему это сделать, поскольку никому не нужна такая ситуация в центре Европы.

Вопрос четко отслеживается, и самому Путину дали четко понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного оружия, будет нанесен удар по бункеру, где на тот момент окажется российский глава государства.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку глава РФ Владимир Путин не может добиться своих целей в Украине, он может прейти к плану D. Как полагает британский военачальник, это приведет к смене Москвой стратегии войны.

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