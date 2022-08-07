УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Он может попытаться унести с собой весь мир": социолог объяснил, нажмет ли Путин ядерную кнопку

7 августа 2022, 10:43

Эксперт озвучил условия, при которых российский диктатор решиться начать ядерную войну.

Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Но если это все же случиться, то он объявит ядерную войну Западу.

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман рассказал, что Путин уже неоднократно намекал, что может применить ядерное оружие.

"Думаю, Путин не будет наносить ядерные удары по Украине. Если он и решится на подобный шаг, то это будет ядерная война против Запада. Поскольку Путин убеждён, что главная угроза для него и России – это Запад, США. Если Путин поймёт, что он фатально проигрывает, то он может просто попытаться унести с собой весь мир, на что он неоднократно намекал, то есть развязать напоследок ядерную войну", - пояснил эксперт.

Эйдман отметил, что если бы у Гитлера было ядерное оружие, то нет никаких сомнений в том, что он бы попытался с собой унести весь мир.

"Более того, он прямо говорил, что даже его родная и любимая Германия не заслуживает будущего и права на жизнь, потому что она проиграла. Думаю, и Путин был бы готов на все", - считает социолог.

В то же время он отметил, что Путин сейчас находится не в таком положении как Гитлер во время Второй мировой войны.

"Другой вопрос, что Путин – не один и не изолирован. Потому возникают сомнения в том, что он сможет это сделать. По моему мнению, еще до того момента, когда он окажется в таком отчаянии, что будет способен решиться на последний дембельский аккорд с уничтожением мира, его уничтожат его собственные клевреты", - подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил мнение, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится пойти на реализацию сценария ядерной войны. Запад не позволит ему это сделать, поскольку никому не нужна такая ситуация в центре Европы.

Вопрос четко отслеживается, и самому Путину дали четко понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного оружия, будет нанесен удар по бункеру, где на тот момент окажется российский глава государства.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку глава РФ Владимир Путин не может добиться своих целей в Украине, он может прейти к плану D. Как полагает британский военачальник, это приведет к смене Москвой стратегии войны.

Читайте также:

ядерное оружие Владимир Путин Игорь Эйдман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:54

ВСУ ликвидировали "бучанских палачей" из Хабаровска: в РФ показали фото

10:43

"Он может попытаться унести с собой весь мир": социолог объяснил, нажмет ли Путин ядерную кнопкуВидео

10:19

РФ формирует ударный кулак: эксперт назвал главные направления вражеского штурмаВидео

10:00

"Федя решил уйти": выяснилась причина ухода Добронравова со Сватов

09:39

"Убийцам и разбойникам понравится": как повар Путина вербует зэков в РФ на войну в УкраинуВидео

Реклама
09:21

ВСУ освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов - ЗеленскийВидео

09:00

Доллар можно купить по 36,6: в НБУ рассказали, как выгодно приобрести валютуВидео

09:00

Массовое увольнение и убийства генералов РФ: разведка Британии о провале оккупантовВидео

08:33

РФ пошла на штурм на трех направлениях: в США показали новую карту боевВидео

08:26

"Он – параноик": социолог рассказал о главном страхе ПутинаВидео

08:20

Мы уже неуничтожаемымнение

08:05

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

07:38

ВСУ "дали жару" на юге Украины: уничтожены С-300 и более 70 оккупантов

07:11

София Ротару вернулась в Украину и впервые открыто высказалась по поводу войны

07:11

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами, картинки именинницам

06:36

Успение праведной Анны: традиции и запреты дня, картинки и молитва

06:19

Сверхценная параноидальная идея Путина, от которой он не может отказатьсямнение

05:20

Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецептаВидео

04:00

Затянется ли война в Украине и чем она завершится: ответ экспертаВидео

03:25

Украину раскалит до +37°: синоптик назвал самый жаркий деньВидео

Реклама
02:46

Запретный плод сладок, но вреден: кому категорически нельзя есть яблоки

02:15

Будет ярче прежнего: 7 способов восстановить цвет одежды для разных оттенков

01:36

"Олений язык" - необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

01:08

Гороскоп Таро на неделю 8-14 августа: Близнецам – знаки судьбы, Ракам – тревоги, Скорпионам – испытанияВидео

00:51

Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой АнныВидео

00:02

Украинская певица попала в аварию с маленьким ребенком

06 августа, суббота
23:51

"Я потеряла свою жизнь": Ефросинина рассказала, как ее муж пошел в добровольцыВидео

23:51

ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении врага - ЗеленскийВидео

23:26

Российской блогерше в Испании разрисовали машину. Она в истерике из-за "русофобии"

23:23

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

23:19

Победа Украины в войне будет сигналом для Китая не трогать Тайвань – ВолкерВидео

22:52

"Пока не брызнет гной": Эйдман объяснил, почему Путин истерически боится потери КрымаВидео

22:29

"Война в Украине будет и весной, и летом 2023-го": Волкер заявил о тяжелой зиме и следующем этапе боевВидео

22:25

В порт Украины впервые после начала войны вошло иностранное судноВидео

22:00

В Украину рано ворвется осень и будет заливать дождями: синоптики назвали даты холодного циклонаВидео

21:42

В Энергоатоме рассказали, для чего россияне обстреливают Запорожскую АЭСВидео

21:41

Новые взрывы в Энергодаре: в мэрии предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофаВидео

21:20

В МИД Эстонии озвучили главную цель Путина в Украине и придумали, как его остановитьВидео

21:04

"Он вдохновил меня": принц Гарри позвонил парамедику Тайре после ее освобождения из плена

20:45

Обалденная закуска: самые вкусные огурцы на зиму - простой рецептВидео

Реклама
20:41

Самосуд над пленными в Мариуполе: враг хочет запугать украинцев - разведкаВидео

20:10

Гудит и неприятно пахнет: 5 основных причин, почему холодильник часто ломается и как убрать запахВидео

20:09

Маленькая Ева получила самый долгожданный подарок от папы-бойца ВСУ

19:28

"Почему колени разъезжаются?": Волочкова стала посмешищем во время встречи с пропагандистами

19:00

Успокойтесь, Эрдоган понимает, что Россия проиграетмнение

18:56

Взорвали Сеть: Лео с Ирпеня вместе с папой перепели легендарных "Воинов света"

18:50

День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

18:32

"РФ будет договариваться с Украиной, начнется торговля": Эйдман рассказал о деоккупации КрымаВидео

18:27

Как понять, готов ли ребенок идти в первый класс и как правильно его подготовить

18:26

"Приказ отдал лично Путин": эксперт объяснил, как и почему в Кремле решили убить пленных в ЕленовкеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять