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Запад ударит по бункеру Путина, если он развяжет ядерную войну – Жданов

29 июля 2022, 15:47

Западный мир не позволит Москве перевести войну России против Украины в ядерные боевые действия, считает Олег Жданов.

Владимир Путин, Олег Жданов
На Западе знают, где находится бункер Путина, и он сам это понимает - Жданов / Reuters, Главред

Президент РФ Владимир Путин вряд ли решится пойти на реализацию сценария ядерной войны. Запад не позволит этого ему сделать, поскольку никому не нужна такая ситуация в центре Европы. Вопрос четко отслеживается, и самому Путина дали четко понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного оружия, будет нанесен удар по бункеру, где на тот момент окажется российский глава государства. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Запад приложит усилия, чтобы Путин не превратил войну в ядерную. Вопрос четко отслеживают, поскольку никто не хочет реализации подобного сценария.

Читайте такжеПутин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачПо его словам, если Москва начнет разговоры о применении ядерного оружия, западный мир нанесет превентивный удар.

"Коллективный Запад не позволит перевести эту войну в ядерную, – отметил Жданов. Путину дали четко понять, что нанесут превентивный удар по центру принятия решений, как только (в Москве, - ред.) начнут разговоры о применении ядерного оружия", - объяснил ситуацию эксперт.

Также он добавил, что бить Запад будет по бункеру, где окажется Путин. Западные мир знает, где этот бункер. И Путин тоже это понимает.

"Они будут бить по самому Путину или по тому бункеру, где он будет находиться на тот момент. Они четко знают, где он находится. И он (Путин, - ред.) это понимает", - подчеркнул Олег Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Путин – это не безумец, а школьный хулиган. По его словам, Украина может поставить главу Кремля на место. Однако для этого Киеву понадобятся дальнобойные ракеты ATACMS.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку глава РФ Владимир Путин не может добиться своих целей в Украине, он может прейти к плану D. Как полагает британский военачальник, это приведет к смене Москвой стратегии войны.

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Владимир Путин ядерная война Олег Жданов война России и Украины
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