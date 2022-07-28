Путин не безумец, а школьный хулиган: Украина с ракетами ATACMS поставит его на место – Подоляк

Путин избегает конфликтов со странами, который Москва считает сильными - Подоляк / Коллаж УНИАН, Бундесвер

Российский президент Владимир Путин только притворяется безумцем, но на деле он школьный хулиган, который пытается разбираться со слабыми, однако боится сильных. К примеру, Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Сейчас она угрожает Молдове, но пытается избежать конфронтации с Турцией. Украинское государство, вооруженное ракетами ATACMS, поставит Путина на место. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что Россия пытается разобраться только с теми странами, которые Москва считает слабыми. Столкновений с сильными государствами страна-агрессор избегает.

Как полагает Подоляк, решить проблему может Украина, которой следует предоставить дальнобойные ракеты ATACMS (дальность пуска таких ракет – до 310 км, - ред.).

Читайте такжеУкраина с ракетами Harpoon на 300 км может если не уничтожить, то отогнать корабли ЧФ РФ – Селезнев"Россия напала на Грузию и Украину, но проглотила вступление Финляндии в НАТО. Москва угрожает Молдове, но избегает конфликтов с Турцией. Путин притворяется безумцем, но не является им. Путин - школьный хулиган, задирающий слабых и избегающий сильных. Что ставит на место хулиганов? ATACMS и вооруженная Украина", - подчеркнул Михаил Подоляк.

В Конгрессе поддерживают передачу Украине ракет ATACMS

Напомним, ранее член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин заявила, что и "демократы", и Республиканская партия поддерживают предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

По ее словам, в американском парламенте настаивают на том, чтобы такие ракеты дали Киеву в течение 3-6 недель, поскольку ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге и нуждаются в средствах поражения логистики российской армии.

"Основной разговор на брифинге был о том, что еще мы можем и должны сделать для украинцев, буквально в ближайшие три-шесть недель, очень срочно. Украинцы хотят идти в контрнаступление на юге. И мы хотим, чтобы оно было максимально успешным", - сказала Слоткин.

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