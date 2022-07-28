Конгресс США поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS: бьют до 310 км

В США заговорили о поставках дальнобойных ракет в Украину / Коллаж фото Википедия, Reuters

В Конгрессе США обе партии поддерживают поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину. В правительстве считают, что сделать это необходимо срочно. Об этом заявила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин, сообщает CNN.

Конгресс настаивает на дополнительной военной помощи в ближайшие три-шесть недель, ведь ВСУ планируют контрнаступление на юге. В Вашингтоне заявили о своем желании, чтобы ВСУ преуспели в контрнаступлении.

"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до начала зимы", – добавила Слоткин.

Что известно об ATACMS

ATACMS - американский оперативно-тактический ракетный комплекс, запускающий баллистическую ракету. Эти ракеты могут запускать такие установки М142 HIMARS и M270 MLRS.

Дальность стрельбы этих ракет может достигать 165-310 км.

Сейчас в Украине есть HIMARS со снарядами дальностью 70-80 км.

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Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км. По его словам, ключевая цель Штатов заключается в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины. Другая ключевая цель в том, чтобы не оказаться на пути к Третьей мировой войне.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал поставки в Украину более дальнобойных боеприпасов, чем в ВСУ есть сейчас.

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