УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Конгресс США поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS: бьют до 310 км

28 июля 2022, 09:47

В США заговорили о необходимости в ближайшие 3-6 недель передать Украине новую помощь.

ракета ATACMS, США
В США заговорили о поставках дальнобойных ракет в Украину / Коллаж фото Википедия, Reuters

В Конгрессе США обе партии поддерживают поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину. В правительстве считают, что сделать это необходимо срочно. Об этом заявила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин, сообщает CNN.

Конгресс настаивает на дополнительной военной помощи в ближайшие три-шесть недель, ведь ВСУ планируют контрнаступление на юге. В Вашингтоне заявили о своем желании, чтобы ВСУ преуспели в контрнаступлении.

"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до начала зимы", – добавила Слоткин.

Что известно об ATACMS

ATACMS - американский оперативно-тактический ракетный комплекс, запускающий баллистическую ракету. Эти ракеты могут запускать такие установки М142 HIMARS и M270 MLRS.

Дальность стрельбы этих ракет может достигать 165-310 км.

Сейчас в Украине есть HIMARS со снарядами дальностью 70-80 км.

Читайте такжеБританские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК

Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км. По его словам, ключевая цель Штатов заключается в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины. Другая ключевая цель в том, чтобы не оказаться на пути к Третьей мировой войне.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал поставки в Украину более дальнобойных боеприпасов, чем в ВСУ есть сейчас.

Другие новости:

война в Украине Конгресс США ракета российское вторжение HIMARS
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:47

Конгресс США поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS: бьют до 310 км

09:42

Будет "мясорубка": Гиркин признался, какие города на Донбассе РФ решила сровнять с землейВидео

09:06

В захваченном Херсоне взорвали авто с двумя сотрудниками "полиции" оккупантов: один из них погибВидео

08:58

РФ нанесла массированный удар по Украине, из Беларуси выпустили более 20 ракет: все подробностиВидео

08:56

Бункерный дед приказывает стрелять ракетами через импотенциюмнение

Реклама
08:30

Гороскоп на сегодня 28 июля 2022: Ракам – расставание, Львам – подарки судьбы, Водолеям – завистьВидео

08:12

ВСУ бьют войска РФ на Херсонщине: разбиты склады, оккупанты потеряли более 10 единиц военной техникиВидео

08:10

Полный самолет гробов: в Сети показали, как буряты и тувинцы возвращаются домой из УкраиныВидео

07:17

"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУВидео

07:00

ВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба СелезневВидео

06:58

Ответ "бедненького" русского из "голодной" Европымнение

06:51

Войска РФ смогут атаковать только два города Украины, потом наступление заглохнет - ISWВидео

06:27

Лекарство для россиян есть только одно: военное поражениемнение

06:03

"Россия на коленях будет просить остановить войну": астролог рассказал, когда Украина вернет ХерсонВидео

05:24

Яблоки: в чем их польза, вред, сколько можно съесть

04:40

Как выбрать правильные макароны: польза и вред изделий из пшеницы

04:07

"Возвращайся в постель, крошка": 49-летняя Хайди Клум ослепила Сеть полным обнажением

03:47

Любители пива живут дольше: пить пенное советуют каждый день, но не всем

03:41

Росомаха сильно сдал: болеющий раком Хью Джекман напугал фанатов изнуренным видом

03:20

"Кровавый ужас ждет в августе": астролог назвала два города Украины, которые ждет "пепел"Видео

Реклама
03:15

Военный эксперт дал прогноз по поводу того, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

02:51

Иракли Макацария похвастался идеальной фигурой 20-летней жены во время медового месяца

02:45

Невероятно вкусный кофе: как правильно сварить напиток в турке по-восточному

02:10

В Украину ворвется пекло в сентябре: синоптики предупредили о 40-градусной жаре осеньюВидео

01:46

Волочкова обзавидуется: победительница шоу Холостяк показала головокружительный шпагат на весу

01:41

Астролог назвал лучшее время для свержения ПутинаВидео

01:00

"Надо выпороть хорошенько": Максиму Галкину в РФ угрожают телесными увечьями за поддержку Украины

00:51

Приметы на 28 июля: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь успехВидео

27 июля, среда
23:55

Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует августВидео

23:28

"Посадили на очень токсичный препарат": тяжелобольная Тышкевич поделилась неутешительными новостями

23:27

Бантик на ядерной бомбе: российский художник изобразил Лаврова с ракетой вместо детородного органа

23:26

Стратегическая ошибка: Арестович поведал о новых планах россиянВидео

23:13

Звезда "Мумии" набрал 270 кг. Шокирующие фото

23:06

"Мы их сломаем": Зеленский прокомментировал разрушение Антоновского мостаВидео

22:40

На крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ - СМИВидео

22:30

Ужас и страдания: Путин пытается держать в заложниках весь мир - МИД БританииВидео

22:25

Лорак отдыхает: новая пассия бывшего мужа певицы показала сочное тело в кричащем купальнике

21:48

В МИД Украины разнесли заявление Лаврова о "готовности" России к переговорамВидео

21:44

В порядке похмельного бреда: Медведев растекся в пустозвонных мечтах о распаде Украины

21:34

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

Реклама
21:20

"Меня это волнует": Зеленский поделился, чего ожидает от нового премьера БританииВидео

21:17

Русские оккупанты могли потерять в Украине до 125 тысяч человек - The Economist

20:37

"Рука не дрогнет": Данилов пригрозил РФ деколонизацией и не исключил ответных ударовВидео

20:31

Военный эксперт пояснил, почему украинцы не имеют права впадать в иллюзии насчет русских оккупантов

20:22

Соблазнительность и патриотизм: Надя Дорофеева побаловала фанатов чувственным фото в бикини

20:11

В ожесточенных боях под Бахмутом погиб талантливый журналист

19:48

Угрожают Украине, но хотят переговоров: политолог объяснил, почему Путин и Кремль впадают в истерику

19:38

Украину накроют сильнейшие грозы и ливни: синоптики рассказали, какие области будут "утопать"Видео

19:36

Россия должна выплатить по миллиону каждому украинцу - полковник ВСУВидео

19:31

Путин живет на смертельном сквознякемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять