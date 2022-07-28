Конгресс США поддерживает поставки в Украину дальнобойных ракет ATACMS: бьют до 310 км

В США заговорили о необходимости в ближайшие 3-6 недель передать Украине новую помощь.
В Конгрессе США обе партии поддерживают поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину. В правительстве считают, что сделать это необходимо срочно. Об этом заявила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин, сообщает CNN.
Конгресс настаивает на дополнительной военной помощи в ближайшие три-шесть недель, ведь ВСУ планируют контрнаступление на юге. В Вашингтоне заявили о своем желании, чтобы ВСУ преуспели в контрнаступлении.
"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до начала зимы", – добавила Слоткин.
Что известно об ATACMS
ATACMS - американский оперативно-тактический ракетный комплекс, запускающий баллистическую ракету. Эти ракеты могут запускать такие установки М142 HIMARS и M270 MLRS.
Дальность стрельбы этих ракет может достигать 165-310 км.
Сейчас в Украине есть HIMARS со снарядами дальностью 70-80 км.
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Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км. По его словам, ключевая цель Штатов заключается в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины. Другая ключевая цель в том, чтобы не оказаться на пути к Третьей мировой войне.
Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал поставки в Украину более дальнобойных боеприпасов, чем в ВСУ есть сейчас.
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