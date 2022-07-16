Дальнобойный ЗРК прикроет небо: ВСУ вооружат двумя батареями NASAMS

ЗРК представляет собой высокотехнологичное вооружение, которое в своем арсенале имеют немногие страны.
Украина в скором времени усилит свою противовоздушную оборону двумя батареями зенитно-ракетного комплекса NASAMS, заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Как подчеркнул он в эфире Радио НВ, новый ЗРК представляет собой высокотехнологичное вооружение, которое в своем арсенале имеют немногие страны.
Он также пояснил, какое вооружение в составе ЗРК NASAMS получит Украина.
"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - добавил Игнат.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за предоставление зенитно-ракетного комплекса NASAMS, о поставке которого было объявлено в пятницу.
"Это комплекс существенно усилит нашу противовоздушную оборону, мы много работали ради такой поставки", - сказал он.
По словам Зеленского, "всего этот пакет "весит" 820 млн долларов и кроме NASAMS содержит боеприпасы для артиллерии и радары".
ЗРК NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
Состав
Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.
Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км (в км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетой AMRAAM ER — 40)
Дальность поражения авиационных версий ракет:
- AIM-120A/B: 55-75
- AIM-120C-5: 105
- AIM-120C-7: 120
- AIM-120D: 180
Высота поражения: до 21 км.
Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85
Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.
Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.
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