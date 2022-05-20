Немецкие зенитки прикроют небо: ВСУ вооружат самоходками Gepard

Стало известно, когда Украина получит первые 15 единиц Gepard.
Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.
Украине передадут 15 единиц техники, пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что в связи с переговорами между министром обороны Кристины Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым, Украина получит первые 15 единиц Gepard в июле.
Gepard базируются на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, они также могут сражаться с наземными целями.
Gepard педназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.
Вооружение:
- Калибр и марка пушки 2 × 35-мм
- Тип пушки нарезные автоматические
- Дальность стрельбы, км 4
- Пулемёты 1 × 7,62-мм MG-3
Читайте такжеМощный Гарпун достанет до Крыма: США планируют вооружить ВСУ крылатыми ракетами
Читайте еще:
- Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млн
- От броневиков и ПТРК до пушек и систем ПВО: ФРГ вооружит Украину на €300 млн
- "Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом
Автор: Алексей Тесля