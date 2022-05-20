Немецкие зенитки прикроют небо: ВСУ вооружат самоходками Gepard

Зенитка Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt

Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что в связи с переговорами между министром обороны Кристины Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым, Украина получит первые 15 единиц Gepard в июле.

Gepard базируются на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, они также могут сражаться с наземными целями.

Gepard педназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 2 × 35-мм

Тип пушки нарезные автоматические

Дальность стрельбы, км 4

Пулемёты 1 × 7,62-мм MG-3

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