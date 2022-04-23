РФ бросает в бой резервы: оккупанты готовят штурм Северодонецка и окружают группировку ВСУ

Агрессор стремится окружить группировку ВСУ / Reuters

Российские оккупанты пытаются нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью окружения группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью окружения группировки Объединенных сил, а также установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование города Харькова, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Долгенькое.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет. На Южнобугском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, осуществляли одиночные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии", - говорится в сводке Генштаба.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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