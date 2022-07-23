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США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS - Белый дом

23 июля 2022, 08:39

Советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что одна из целей США в том, чтобы не оказаться на пути к третьей мировой войне.

Джейк Салливан
Джейк Салливан прокомментировал возможность поставки Украине ракет с дальностью 300 км / Фото Reuters

США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для реактивных систем залпового огня HIMARS, несмотря на запросы Киева.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.

По его словам, ключевая цель Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины. Другая ключевая цель в том, чтобы не оказаться на пути к третьей мировой войне.

Справка. Ракеты ATACMS (Army TACtical Missile System) —американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

Напомним, немецкое издание Die Welt со ссылкой на военных экспертов писало, что ввод Украиной в строй РСЗО HIMARS и решение РФ взять оперативную пауз "послужили переключателем, который вытащил украинцев из нисходящей спирали". При этом "четыре месяца до наступления зимы могут стать самой жестокой и кровопролитной войной в Украине".

Военная помощь Украине

20 июля США и союзники обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже находятся на украинской территории.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

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