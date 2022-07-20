Часть уже в Украине: США и партнеры передадут 20 систем HIMARS

США передадут Украине 20 HIMARS / Википедия, Генштаб ВСУ

США вместе с партнерами намерены передать Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, говорится в заявлении главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время брифинга.

По состоянию на сегодняшний день, 20 июля, американцы уже передали нашей стране 12 систем HIMARS.

Также министр обороны США Ллойд Остин похвалил украинских военных за то, что они очень ловко используют РСЗО на поле боя против россиян.



Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.

Армия Украины наносит удары по войскам РФ из РСЗО HIMARS

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что ВСУ регулярно устраивают "сюрпризы" российским оккупационным войскам благодаря ракетным системам HIMARS. Дальнобойная артиллерия Запада демонстрирует высокую эффективность, удары наносятся по четко поставленным целям. Украина по-прежнему ставит перед собой задачу освобождения всех территорий.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что армия Украины атакует объекты оккупантов из HIMARS и в оккупированных районах Херсонской области. По его мнению, группировка войск РФ там насчитывает 12-15 тысяч военных. Они будут сдаваться в плен еще до контрнаступления ВСУ.

В Пентагоне сделали заявление, согласно которому реактивные системы залпового огня HIMARS существенно влияют на ситуацию на войне России против Украины. Киев получил уже 8 таких РСЗО, будет еще 4. Ожидается, что на балансе ВСУ окажется всего 12 таких установок.

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