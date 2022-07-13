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Армия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович

13 июля 2022, 12:54

Российские оккупанты предоставили ВСУ возможность для нанесения эффективного удара по своим позициям.

ВСУ удар базы РФ Луганск
Небольшая РСЗО HIMARS наносит сокрушительный удар по российским войскам - Арестович / Скриншот видео facebook.com/alexey.arestovich

Вооруженные силы Украины из американской реактивной системы залпового огня HIMARS нанесли сокрушительный удар по воинской части и складам боеприпасов армии России, которые были размещены на одних и тех же позициях в Луганске. Украинские военные грамотно использовали возможность для эффективного выстрела. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что российские оккупанты дислоцировали рядом воинскую часть и состав боеприпасов. ВСУ воспользовались ситуацией и нанесли меткий удар из американской ракетной системы HIMARS.

Читайте такжеУ оккупантов паника: заявляют о массовом ударе ВСУ по воинской части ПВО возле Луганска"По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и состав боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный Химарс", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Военный эксперт Петр Черник ранее сказал, что успешные удары армии Украины по складам российских военных подразделений осложняют реализацию планов РФ. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. Оккупантам понадобится несколько дней для перестройки логистики, после чего ожидается новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Британии, следующей целью захватчиков России станет трасса Е40, соединяющая Донецк и Харьков. Вдоль оси главной дороги враг ведет обстрелы с оккупированного Изюма Харьковской области. Контроль над дорогой россияне попытаются использовать для продвижения в Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что скоро на балансе армии Украины будет уже 14 единиц такой тяжелой дальнобойной артиллерии, как HIMARS. Подобное усиление ВСУ может помешать планам российских войск по оккупации Донбасса.

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