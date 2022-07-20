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Будут "молоть" оккупантов на фронте: в Украину скоро прибудут еще 4 HIMARS - Пентагон

20 июля 2022, 16:27

США предоставят Украине новый пакет военной помощи.

HIMARS, Ллойд Остин
В Украину скоро отправят еще 4 HIMARS / Коллаж Reuters, Википедия

В Украину совсем скоро прибудут еще 4 реактивных системы залпового огня HIMARS. Их отправят США в качестве военной помощи. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Reuters.

"На следующей неделе мы предоставим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", — сказал Ллойд Остин.

Новый пакет также будет включать снаряды для РСЗО и артиллерийские боеприпасы. США увеличивают общее количество поставленных в Украину HIMARS до 16-ти.

Ллойд Остин добавил, что американские HIMARS более точны, чем артиллерия советских времен, а также имеют большую дальность. Украина нанесла успешные удары уже по 30 российским узлам материально-технического снабжения и по складам, используя всего несколько HIMARS.

Ранее мы сообщали о том, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам РФ найти, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что РФ отправила в Украину около 200 бойцов спецназа, которые должны "охотиться" на американские HIMARS. Он добавил, что в Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ будут пытаться уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.

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Армия Украины наносит удары по войскам РФ из РСЗО HIMARS

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что ВСУ регулярно устраивают "сюрпризы" российским оккупационным войскам благодаря ракетным системам HIMARS. Дальнобойная артиллерия Запада демонстрирует высокую эффективность, удары наносятся по четко поставленным целям. Украина по-прежнему ставит перед собой задачу освобождения всех территорий.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что армия Украины атакует объекты оккупантов из HIMARS и в оккупированных районах Херсонской области. По его мнению, группировка войск РФ там насчитывает 12-15 тысяч военных. Они будут сдаваться в плен еще до контрнаступления ВСУ.

В Пентагоне сделали заявление, согласно которому реактивные системы залпового огня HIMARS существенно влияют на ситуацию на войне России против Украины. Киев получил уже 8 таких РСЗО, будет еще 4. Ожидается, что на балансе ВСУ окажется всего 12 таких установок.

Другие новости:

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