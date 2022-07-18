Мощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУ

Шойгу дал команду войскам РФ в Украине искать HIMARS / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr

Глава Министерства обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу приказал командующему российскими войсками Восток в Украине попробовать найти, где находятся мощные дальнобойные ракетные системы ВСУ HIMARS. Оккупанты собираются нанести удары по дальнобойной артиллерии, которую поставили украинской армии США.

В частности, на сайте Минобороны сообщается, что оккупационной армии РФ было дано указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Читайте такжеАрмия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – Арестович"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника", - подчеркивается в сообщении.

Примечательно, что российская сторона впервые официально назвала имя и фамилию командующего группой войск Восток в Украине. Им оказался генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Мурадов с 2018 года был заместителем командующего войсками Южного военного округа. С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года командовал так называемым "миротворческим контингентом" в Нагорном Карабахе.

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Армия Украины наносит удары по войскам РФ из РСЗО HIMARS

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что ВСУ регулярно устраивают "сюрпризы" российским оккупационным войскам благодаря ракетным системам HIMARS. Дальнобойная артиллерия Запада демонстрирует высокую эффективность, удары наносятся по четко поставленным целям. Украина по-прежнему ставит перед собой задачу освобождения всех территорий.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что армия Украины атакует объекты оккупантов из HIMARS и в оккупированных районах Херсонской области. По его мнению, группировка войск РФ там насчитывает 12-15 тысяч военных. Они будут сдаваться в плен еще до контрнаступления ВСУ.

В Пентагоне сделали заявление, согласно которому реактивные системы залпового огня HIMARS существенно влияют на ситуацию на войне России против Украины. Киев получил уже 8 таких РСЗО, будет еще 4. Ожидается, что на балансе ВСУ окажется всего 12 таких установок.

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