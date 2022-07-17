"Выносят" позиции РФ: HIMARS меняют ход войны в Украине - Пентагон

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS оказывают косвенное значительное влияние на операции ВСУ на линии фронта с Россией.

Как напомнили в Пентагоне, система M142 HIMARS позволяет запускать сразу несколько высокоточных ракет.

Отмечается, что США уже предоставили Украине восемь систем, а также планируется передача еще четырех РСЗО.

"В ВСУ будет всего 12 систем", — заявил высокопоставленный военный чиновник США.

"Украинцы поражают такие цели, как склады боеприпасов, поставок, других материально-технических средств, центры командования и управления. И все эти вещи непосредственно влияют на способность проводить операции на передовой. Поэтому хотя ВСУ и не стреляют из HIMARS на передовой, те оказывают большое влияние на ход войны", - отмечается в сообщении.

Американский чиновник также считает, что у российских сил ограничены достижения на северном Донбассе, сдержанные украинской обороной.

"Российские войска продолжают применять невыборочный артиллерийский обстрел вместе с воздушными и ракетными ударами", - подчеркнул он.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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