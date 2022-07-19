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Сколько HIMARS нужно, чтобы выгнать россиян из Украины: ответ Минобороны

19 июля 2022, 21:47

Нашей стране необходимо около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

Ракеты, Резников
Сколько вооружений необходимо Украине - Резников / ua.depositphotos.com и УНИАН

На сегодняшний день ВСУ необходимо освободить от российский оккупантов еще 2,5 тысячи населенных пунктов, заявил во время дискуссии, организованной Atlantic Council, глава Минобороны Алексей Резников.

"Мы уже освободили более тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2,5 тысяч маленьких сел и городов", - сказал он.

Также чиновник уверен, что РФ можно победить. Он отметил, что Украина уже показала, как это можно сделать, и теперь все зависит от степени, до которой мир готов нас поддерживать.

"Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", - добавил министр обороны.

Также Алексей Резников сообщил, что нашей стране необходимо около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

"Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тысяч километров - это как расстояние между Варшавой и Барселоной, - для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем", - сказал Резников, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

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Также Резников сообщил, что Украина использует эти системы как "хирургический скальпель", а дополнительные поставки позволят Киеву "полностью уничтожить российскую логистику" и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

При этом он подсчитал, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

Новости Донбасса онлайн:

"Мы уже освободили более 1000 малых городов и сел, которые изначально были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить", - сказал министр обороны Украины.

Поставки западного вооружения Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".

"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - заявили украинские военные.

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