В Генштабе показали, как польские самоходки Krab мешают с землей оккупантов

САУ Krab / "Википедия" и УНИАН

Польские самоходные артиллерийские установки модели Krab активно используются бойцами и офицерами ВСУ. И помогают им уничтожать в боях российских агрессоров. Соответствующий видеоролик опубликовал Генштаб на своей странице в социальной сети Facebook.

"Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица Krab работает на востоке Украины", — пишут украинские офицеры.

Справка. Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси используется южнокорейская платформа от самоходки K9 Thunder. Производитель AHS Krab ‒ компания Huta Stalowa Wola.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".

"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - заявили украинские военные.

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