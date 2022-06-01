Польша поставит Украине большую партию самоходных гаубиц Krab – СМИ

Поставки польских артиллерийских установок Krab для нужд украинской армии будут осуществлены как раз и именно в ближайшие несколько месяцев.
Польша поставит Украине еще три эскадрона 155 -миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab. Об этом пишет польское издание Dzennik.
Контракт на поставки САУ стоимостью 3 млрд злотых (700 млн долларов) стал самым крупным экспортным военным заказом в Польше за последние 20 лет.
Поставки артиллерийских установок пройдут в ближайшие несколько месяцев. САУ будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью Польской группы вооружений.
К слову, В конце мая Польша уже поставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab (три батареи), а также обучила сто украинских артиллеристов работе с ними.
Как пишут польские журналисты, пока остается острым вопрос с обеспечением боеприпасами "Крабов". Польша самостоятельно пока не готова их производить в нужном количестве. Боеприпасы для украинских "Крабов" наверняка предоставит американская армия.
Справка. Krab –польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками.
Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".
"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - заявили украинские военные.
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