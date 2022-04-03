"Укрепило бы сдерживание России": Польша объявила о готовности разместить у себя ядерное оружие США

Польша не против хранения ядерного оружия США, чтобы сдерживать Россию / УНИАН

Польша готова к размещению ядерного оружия Соединенных Штатов Америки на территории своего государства. Такой шаг в значительной степени усилил бы сдерживание России. На данный момент подобная возможность не рассматривается, но все скоро может измениться. С подобной инициативой следовало бы выступить Вашингтону. Об этом заявил польский вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

Как сообщает DW, он сказал о том, что если бы США обратились к Польше с просьбой о хранении американского ядерного оружия, Варшава готова была бы это обсудить. Подобные действия существенно укрепили бы сдерживание России.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - отметил Качиньский.

Также он подчеркнул, что сейчас такой вопрос не рассматривается, "однако это может скоро измениться". Инициатива по ситуации должна исходить от Штатов.

Угроза Польше со стороны России

Посол Украины в Польше Андрей Дещица ранее заявил, что Россия может напасть на страну. Однако польское государство к такому сценарию готовится. Сейчас Варшава понимает важность помощи Киеву, чтобы не допустить появления войск РФ у своих границ.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уесли Кларк говорил о том, что Москва может нанести тактический ядерный удар по Польше. По его словам, российские войска на учениях моделировали сценарий, при котором они проигрывают войну стране, которую поддерживает Альянс. И в этом случае они якобы должны применять ядерное оружие.

Руководитель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский отмечал, что Польша хотела бы иметь в своем распоряжении ядерное оружие. Однако, по его мнению, сейчас это невозможно.

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