В Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружии

Качиньский заявил о геноциде украинцев / Reuters

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский признался, что хотел бы, чтобы его страна имела в своем распоряжении ядерное оружие.

Но, по его словам в интервью Gazeta Polska, сейчас это невозможно.

Также Качиньский отметил, что война России против Украины будет продолжаться и заявил о новом наступлении.

"Россияне готовятся к новому наступлению, они втягивают войска из разных уголков мира, но никто не может сказать, изменит ли эти силы ситуацию на фронте", - сказал он.

Он подчеркнул, что цель Путина - это террор против украинцев. Российский диктатор, по словам Качиньского, хочет сломать Украину.

Кроме этого, польский политик раскритиковал Запад из-за недостаточной реакции политиков на геноцид России против украинцев.

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