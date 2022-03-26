В Польше заговорили о возвращении Калининграда: в РФ ответили

Вальдемар Скшипчак

В Польше заявили, что должны вернуть свою Калининградскую область, которая находится под российской оккупацией с 1945 года. Так считает генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, сообщает Dо Rzeczy.

Он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Теперь следовало бы заявить на нее свои права, так, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, на мой взгляд, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия", - заявил Скшипчак.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФТакже он добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.

В РФ уже отреагировали на заявления генерала. По словам спикера Совета Федерации Константина Косачева, Скшипчак "прогулял все уроки истории".

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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