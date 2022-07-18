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Война переходит на новый этап: российский спецназ пытается уничтожить HIMARS - Жданов

18 июля 2022, 21:42

В Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ будут пытаться уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.

Жданов Хаймарс
В Украину отправили российский спецназ для охоты на HIMARS / Коллаж Википедия, Главред

Россия чувствует серьезную угрозу от американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже успели на украинском фронте "покрошить" оккупантов. Теперь РФ объявила на них охоту. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире FreeДом.

Для "борьбы" с HIMARS оккупанты отправили в Украину около 200 бойцов российского спецназа. Они надеются, что именно спецназ сможет решит проблемы российских солдат и уничтожит американские РСЗО.

"При чем спецназ экипирован исключительно западной экипировкой и вооружением для засылки диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию и именно для охоты на крупнокалиберные реактивные системы залпового огня большой дальности", - сказал Олег Жданов.

Он добавил, что эти РСЗО очень тяжело отследить, ведь у них высочайшая маневренность.

"HIMARS делался под высокую маневренность. По этому у него один пакет, его можно перевозить самолетом С-130, он как раз в габариты самолета входит. За счет колесного хода у него высочайшая маневренность", - добавил Жданов.

Эксперт убежден, что сейчас война в Украине перешла на новый этап - война спецназов. Жданов добавил, что "наш спецназ будет ликвидировать эти диверсионные группы, а они будут пытаться охотиться на нашей территории".

Ранее мы сообщали о том, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам РФ найти, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

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Армия Украины наносит удары по войскам РФ из РСЗО HIMARS

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что ВСУ регулярно устраивают "сюрпризы" российским оккупационным войскам благодаря ракетным системам HIMARS. Дальнобойная артиллерия Запада демонстрирует высокую эффективность, удары наносятся по четко поставленным целям. Украина по-прежнему ставит перед собой задачу освобождения всех территорий.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что армия Украины атакует объекты оккупантов из HIMARS и в оккупированных районах Херсонской области. По его мнению, группировка войск РФ там насчитывает 12-15 тысяч военных. Они будут сдаваться в плен еще до контрнаступления ВСУ.

В Пентагоне сделали заявление, согласно которому реактивные системы залпового огня HIMARS существенно влияют на ситуацию на войне России против Украины. Киев получил уже 8 таких РСЗО, будет еще 4. Ожидается, что на балансе ВСУ окажется всего 12 таких установок.

Другие новости:

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