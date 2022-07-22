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Впереди - четыре месяца кровопролития: до зимы Украину ждет самая жестокая война – Die Welt

22 июля 2022, 07:55

Ввод Украиной в строй РСЗО HIMARS и решение РФ взять оперативную пауз "послужили переключателем, который вытащил украинцев из нисходящей спирали".

HIMARS, российские военные
HIMARS меняют динамику боев в Украине / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Американские системы залпового огня HIMARS, которые поступили на вооружение ВСУ, смогли изменить динамику боев в войне в Украине. Хотя в России заявляют об эскалации атак, Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению на юге и сейчас используют решающее преимущество.

В ближайшее время обе стороны активизируют свои усилия на фронте, поэтому четыре месяца до наступления зимы могут стать самой жестокой и кровопролитной войной. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на военных экспертов.

Издание отмечает, что страна-агрессор РФ строит нереальные планы в отношении Украины. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль "больше не хочет концентрироваться исключительно на Донбассе", а теперь намерен также "расширить оккупированные территории на юге" – в районах вокруг Херсонщины, Запорожья и в других областях.

"Это лишний раз показывает, с какими нереальными целями до сих пор работает Москва. Ведь ситуация на юге Украины сильно отличается от ситуации на востоке, где россияне добились некоторых, хотя и ограниченных, территориальных "приобретений" с огромными потерями", – говорится в статье.

Читайте также"Жест доброй воли": у Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона по-хорошемуВоенные аналитики подчеркивают, что на юге именно украинские Силы обороны в последние недели смогли продемонстрировать устойчивый прогресс в "откатывании" линии фронта, особенно вокруг Херсона. По данным украинского Генштаба, там от российских оккупантов освобождено уже более 40 населенных пунктов.

На Херсонщине ВСУ также продемонстрировали свою способность отрезать войскам РФ пути снабжения, отступления к областному центру и из него, атаковав стратегически важный Антоновский мост. Эти атаки стали возможными в том числе благодаря большей дальности действия поставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS.

По словам экспертов, в Херсонской области дислоцировано около 10 батальонных тактических групп (БТГр) РФ, что намного меньше, чем на Донбассе.

"Вероятно, это самый малолюдный участок фронта, так как РФ отдавала приоритет боевым действиям на Донбассе, где разместила около 50 БТГр в наиболее ожесточенной полосе между Изюмом и Бахмутом", – предположил военный эксперт и корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

Тем временем в Минобороны Великобритании добавляют, что оккупанты, похоже, уже осознали, что им грозит возрастающая опасность потерять части юга, и они находятся в процессе увеличения своих сил там.

Читайте такжеЕсли ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – ЖдановПрезидент Украины Владимир Зеленский поставил перед армией задачу отбить юг страны. В отличие от Донбасса, 200-километровый участок фронта очень "пористый", что могло позволить ВСУ проверить глубину российских рубежей обороны.

"Украинцы, похоже, используют новые HIMARS в качестве стратегии истощения врага, учитывая их способность поражать российские цели в тылу, которые ранее были вне досягаемости украинской артиллерии. Только в районе Херсона за последние несколько недель было уничтожено более 50 ценных целей врага, таких как склады боеприпасов, командные центры и позиции ПВО. Украинцы еще не получили достаточно современных реактивных систем залпового огня, чтобы полностью переломить ход войны. Но те, которые на фронте, уже изменили ситуацию", – говорится в публикации.

Австралийский военный стратег, экс-генерал Мик Райан считает, что американские РСЗО привели к решающему сдвигу в динамике войны. По его словам, ввод Украиной в строй HIMARS и решение России взять оперативную паузу перед возобновлением атак на Донбассе вероятно "послужили переключателем, который вытащил украинцев из нисходящей спирали".

"Это было крайне важно. HIMARS позволили украинцам постепенно ликвидировать преимущество русской артиллерии. Если они продолжат уничтожать тактические командные центры РФ, это повлияет на способность оккупантов проводить более масштабные кампании в будущем", – сказал Райан.

Уже сейчас российской армии грозит серьезный логистический кризис из-за уничтожения многих складов боеприпасов за линией фронта. Особенно это актуально в Херсонской области.

"На следующем этапе своей кампании россияне столкнутся с ситуацией, когда у них будет меньше артиллерийских боеприпасов, еще хуже боевой дух и, возможно, больше атак со стороны украинской авиации", – прогнозирует экс-генерал.

Еще одна проблема Кремля в том, что сложно мобилизировать солдат для войны в Украине. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения о привлечении к войне "разношерстной смеси" боевиков "Л/ДНР", наемников из российских тюрем или отдаленных регионов РФ.

При этом, по данным американского Института изучения войны, российские "добровольческие батальоны" проходят только 30-дневную подготовку, поэтому их бросают в бой как пушечное мясо. Таким образом, по мнению многих экспертов, российская армия не в том состоянии, которое позволило бы ей захватить большие территории Украины, как предполагал Лавров.

Читайте такжеСтреляют себе в ноги и не хотят воевать: оккупант рассказал о настроениях в армии РФМинистр обороны США Ллойд Остин заявил, что за последние 90 дней Россия получила от 10 до 16 километров захваченной территории, что не так уж и много.

Военный эксперт Райан полагает, что в любом случае обе стороны активизируют свои усилия по решению вопроса о войне в ближайшие месяцы.

"Четыре месяца до наступления зимы могут стать самой жестокой и кровопролитной войной в Украине", – резюмировал он.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что после выхода из оперативной паузы российские войска не смогли нарастить темпы продвижения. Оккупационная армия совершила несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что по всей линии фронта в Украине сложилась патовая ситуация. Россия и Украина соревнуются в том, кто первый сможет подготовиться к наступлению и пойти в атаку.

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