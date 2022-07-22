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Оперативная пауза не помогла армии РФ нарастить темпы продвижения - ISW

22 июля 2022, 07:07

Войска РФ продолжали совершать незначительные атаки северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

военные РФ
Оккупанты совершили неудачное наступление к северу от Харькова / Фото УНИАН

После выхода из оперативной паузы российские войска не смогли нарастить темпы продвижения. Оккупационная армия совершила несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска продолжали совершать незначительные атаки в течение этого времени северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

С 16 июля оккупанты продолжали локальные атаки к востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.

Российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласовывается с оценкой ISW о том, что российское наступление, по всей вероятности, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Институт, ссылаясь на собранные данные, предполагает, что российские войска, по всей вероятности, будут продолжать использовать свои резервы низкоточных советских систем оружия, но решимость этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS останется ограниченной.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Нынешний российский оперативный темп существенно не отличается от темпа российских наступательных операций во время официальной российской оперативной паузы, и российские силы вряд ли смогут занять значительные позиции в ближайшие недели.
  • Россия, вероятно, использовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута.
  • Оккупанты совершили неудачное наступление к северу от Харькова.
  • Российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Херсонской области.
  • Возможно, российские войска хранят оборудование на объектах Запорожской АЭС для защиты украинских ударов.
  • В Мурманской области России формируется добровольческий батальон.

Как сообщал Главред, ранее аналитики Института изучения войны заявлли, что новое наступление российских оккупантов может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40 и, вероятно, завершится оккупацией крупных городов - Славянска или Бахмута.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что по всей линии фронта в Украине сложилась патовая ситуация. Россия и Украина соревнуются в том, кто первый сможет подготовиться к наступлению и пойти в атаку.

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