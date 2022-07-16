Оперативная пауза закончилась: армия РФ пойдет в наступление в течение трех суток - ISW

Возобновление наступления россиян может застопориться / Фото instagram.com/rus__army

Российские оккупационные войска начали выходить из объявленной ранее оперативной паузы и пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Накануне захватчики провели серию ограниченных наземных атак в направлении Славянска, Северска, трассы Бахмут – Лисичанск и Донецка. Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что атаки оккупантов по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом.

"Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа. Но также они могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции", – предполагают в ISW.

Эксперты отмечают, что десятидневной оперативной паузы недостаточно для войск РФ, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабного наступления.

"Таким образом, возобновление наступления россиян может колебаться или даже застопориться на какое-то время", – считают в ISW.

15 июля российские войска нанесли локальные удары и обстрелы севернее Славянска. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отбили наступление оккупантов на Богородичное, примерно в 20 км к северо-западу от Славянска.

Вместе с тем враг пытался продвинуться через этот населенный пункт и продолжил удары по Славянску, а также районам юго-западнее и юго-восточнее Изюма в Харьковской области.

Фото understandingwar.org

ВС РФ продолжают обстреливать территорию Святогорской лавры (монастырь примерно в 19 км к северо-востоку от Славянска), из чего следует, что они не пересекали реку Северский Донец в этом районе.

Параллельно враг наносил удары в районе Лисичанска, стремясь продвинуться к Северску. Оккупанты безуспешно пытался захватить Спорное (примерно в 13 км к юго-востоку от Северска), чтобы перекрыть украинские наземные коммуникации вдоль трассы Т0513. Также российские силы продолжали обстреливать Краматорск, Григоровку и Закотное, нанесли авиаудар по Верхнекамянскому.

Свои наступательные операции противник вел и к северо-востоку от Бахмута, вероятно, пытаясь захватить трассу Т1302 Бахмут – Лисичанск. Оккупанты безуспешно атаковали Нагорное и Белогоровку по трассе Т1302. Украинские силы отбили атаки противника на Углегорскую ТЭС, Вершину и Кодему к юго-востоку от Бахмута.

При этом 15 июля войска РФ возобновили штурм населенных пунктов к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей. Но их попытки продвинуться в сторону Водяного и Павловки, примерно в 40 и 50 км к юго-западу от Донецка, не увенчались успехом.

Карта боевых действий вокруг Донецка / Фото understandingwar.org

Эксперты отмечают, что десятидневной оперативной паузы недостаточно для войск РФ, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабного наступления.

"Таким образом, возобновление наступления россиян может колебаться или даже застопориться на какое-то время", – считают в ISW.

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Как сообщал Главред, 7 июля Минобороны РФ официально объявило о "паузе в боях" в Украине. Как отметил представитель ведомства, в подразделениях, выполнявших "боевые задачи", проходят мероприятия "по пополнению боевых возможностей".

Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление. При этом захватчики боятся, чтобы Вооруженные силы Украины не успели перехватить инициативу на поле боя, пока в российской армии продолжается объявленная Россией так называемая "оперативная пауза". Поэтому оккупанты продолжают проводить ограниченные наступательные действия.

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