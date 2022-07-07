Россия объявила "оперативную паузу" в боях в Украине

В российском Минобороны говорят, якобы их подразделения будут "пополнять оперативные возможности", а военным нужно отдохнуть.
Российское Минобороны в четверг, 7 июля, официально объявило о "паузе в боях" в Украине. Как отметил представитель ведомства, в подразделениях, выполнявших "боевые задачи", проходят мероприятия "по пополнению боевых возможностей".
При этом в российском ведомстве говорят, что якобы хотят дать возможность отдохнуть российским военным, которых бросили воевать в Украину. Слова представителя российского Минобороны процитировало пропагандистское информагентство России ТАСС.
"Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", – сказали в Минобороны РФ.
О том, что русские очевидно берут оперативную паузу, заявляли также в американском институте изучения войны (ISW).
"Впервые за 133 дня войны не было заявленных или оцененных российских территориальных достижений, что подтверждает оценку ISW о том, что российские войска в значительной мере взяли оперативную паузу", – говорилось в сообщении института.
Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре РФ после начала полномасштабной военной агрессии против Украины активизировалось партизанское движение – неизвестные подпольщики поджигают военкоматы и периодически устраивают диверсии на железной дороге.
Также The Wall Street Journal писал, что Россия провалила блицкриг в Украине, но после первых ошибок нашла новую тактику, которая работает. Эксперты считают, что война в Украине может стать затяжной, и Киеву потребуется больше западного оружия и помощь в обучении новых солдат.
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