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"Пламенный привет" с неба: авиация ВСУ уничтожила 2 командно-наблюдательных пункта россиян

7 июля 2022, 12:54

Украинские самолеты уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ударили по скоплению оккупантов – у врага потери в технике и живой силе.

украинские самолеты, уничтоженная российская техника
Авиация ВСУ уничтожила 2 командно-наблюдательных пункта россиян/ defence-ua.com, УНИАН

Украинские бомбардировщики и штурмовики атаковали российских захватчиков на южном и восточном направлениях. В результате успешного удара у россиян стало меньше еще на два командно-наблюдательных пункта.

Также был уничтожен полевой склад боеприпасов оккупантов, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Во время удара с воздуха по скоплению захватчиков украинские самолеты нанесли врагу значительные потери в живой силе и "поджарили" до десяти единиц боевых бронированных машин оккупантов.

Кроме этого, украинские Воздушные силы сбили за сутки, 6 июля, две крылатые ракеты "Калибр", которые захватчики выпустили по южным областям Украины с акватории Черного моря.

"На разных направлениях противник продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31П и Х-58, стараясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны", – рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что украинские воины, которые защищают небо, делают всё возможное, чтобы эти российские ракеты не достигали своих целей.

Напомним, в Одесской области состоялся воздушный бой между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. В среду, 6 июля, истребитель врага ударил по украинским самолетам, однако проиграл и вынужден был ретироваться.

Ранее сообщалось, что украинские теробороновцы отобрали у оккупантов боевую машину пехоты, забрав ее прямо из-под носа у врага. Технику пришлось вывозить под минометными и танковыми обстрелами захватчиков.

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