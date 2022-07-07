Российские оккупанты потеряли 11 складов с оружием и боеприпасами в пяти областях

ВСУ заметно активизировались после поступления Западного вооружения.
В Херсонской областной был уничтожен российский склад боеприпасов. За последние девять дней дальнобойная артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила уже 11 вражеских баз и складов.
После получения западного оружия значительно увеличилось число взрывов на оккупированной территории. Взрывы происходили на оккупированных частях пяти областей: Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, пишет агентство BBC News
Всего с 28 июня по 6 июля произошло 11 ударов:
Херсонская область
По двум складам – в Херсоне и Новой Каховке;
Харьковская область
По одной базе в Большом Бурлуке;
Луганская область
По трем целям – в Кадиевке, Попасной, Перевальске;
Донецкая область
По трем точкам – в Макеевке, Донецке, Снежном;
Запорожская область
По двум складам в Мелитополе.
Напомним, в течение суток 6 июля Вооруженные силы Украины уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. Также враг потерял много живой силы и техники.
Также мы сообщали, что 6 июля на оккупированных территориях Донбасса и Харьковской области горели склады с боеприпасами российских захватчиков. Взрывы с последующим горением произошли в Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке Харьковской области.
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