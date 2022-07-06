Новые "фейерверки": в Макеевке и Великом Бурлуке горят склады боеприпасов оккупантов

В Макеевке и Великом Бурлуке горят склады боеприпасов оккупантов/ скрин

На оккупированных территориях Донбасса и Харьковщины горят склады с боеприпасами российсикх захватчиков. Взрывы с последующим горением произошли в Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке Харьковской области.

Видео, на котором виден пожар в Макеевке, было обнародовано в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций. Отмечается, что огонь вспыхнул в районе города, который называется Хандженково.

При этом в Центре стратегических коммуникаций кратко прокомментировали это событие словами "Работает "лендлиз".

В соцсетях также подтвердили пожар в Макеевке.

Также черный дым поднялся над крупной логистической базой российских оккупантов в Великом Бурлуке. Кадры, подтверждающие это, были опубликованы в Telegram-канале "Харьков life".

При этом в сети предполагают, что украинские военные могли нанести удары по складам оккупантов из ракетных установок HIMARS.

Напомним, поздно ночью 4 июля в оккупированном городе Снежное Донецкой области прогремели взрывы. По словам местных жителей, там горел и детонировал склад с боеприпасами оккупационной российской армии.

Также сообщалось, что в ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.

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