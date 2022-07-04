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"Горит ярко, с салютом и фейерверками": в тылу врага на Донбассе взорван склад боеприпасов - СМИ

4 июля 2022, 07:22

Снежное с 2014 года находится под контролем российских оккупантов. Город расположен очень близко к российской границе, туда завозили большое количество техники.

В городе Снежное ночью гремели взрывы
В городе Снежное ночью гремели взрывы / Фото t.me/itsdonetsk

Поздно ночью 4 июля в оккупированном городе Снежное Донецкой области прогремели взрывы. Местные жители сообщили о них около часа ночи в понедельник.

В Telegram-каналах пишут, что взрывы раздались на заводе Снежнянскхиммаш. По словам местных, горит и детонирует склад с боеприпасами оккупационной российской армии.

"В Снежном склад бомбанули, судя по всему", - отмечает один из очевидцев.

"Горит склад БК, красиво так горит, ярко! С салютом и фейерверками!" – пишет другой.

Тем временем в Telegram-канале Типичный Донецк опубликовали соответствующие фото и видео. На кадрах виден яркий пожар, поднимаются густые клубы дыма и слышны звуки разрывов, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

Снежное с 2014 года находится под контролем российских оккупационных войск. Город расположен в глубоком тылу, очень близко к российской границе. Россияне завозили в Снежное большое количество техники и БК.

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Как сообщал Главред, утром 3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Нанесли более 30 ударов по врагу. Также, по его словам, благодаря силам сопротивления бронепоезд оккупантов с боеприпасами сошел с рельсов.

Позже Федоров рассказал подробности удара украинских защитников по российским оккупантам.

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Снежное война на Донбассе склад боеприпасов новости Украины взрыв
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