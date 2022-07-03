В Мелитополе прогремел мощный взрыв на аэродроме, где базируются оккупанты - СМИ

По данным местных СМИ, нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются российские захватчики. После взрывов город окутал густой дым.
Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области ночью и утром 3 июля прогремели громкие взрывы. Город окутал густой дым.
Агентство "РИА Мелитополь" опубликовало в Telegram-канале серию фото и видео с места событий.
"В оккупированном Мелитополе нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются захватчики. Ждем подтвержденной информации", – говорится в сообщении.
Аэродром расположен в микрорайоне Авиагородок. Очевидцы сняли на камеру серию ночных вспышек и густой дым, окутавший город утром после взрывов.
Российские пропагандистские ресурсы заявили, что украинские войска "дважды за ночь обстреляли Мелитополь": первый обстрел произошел в 03:15 воскресенья, второй – около 05:00.
Они утверждают, что под удар попал микрорайон Авиагородок, но не указывают о "прилетах" по самому аэродрому, где разместились оккупанты.
Как сообщал Главред, во временно оккупированном городе Мелитополь местные партизаны объявили о денежной награде (10 тысяч долларов США) за голову гауляйтера Евгения Балицкого.
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