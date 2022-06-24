10 тысяч долларов: в Мелитополе партизаны предлагают деньги за голову местного гауляйтера

Партизаны в Мелитополе в Запорожье объявили выкуп за главу местного гауляйтера оккупантов - Евгения Балицкого. Они предлагают 10 тысяч долларов.
Во временно оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область) местные партизаны объявили о денежной награде (10 тысяч долларов США) за голову гауляйтера Евгения Балицкого. С таким заявлением выступил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире единого телевизионного марафона.
Как говорит чиновник, с 24 июня, в городе открыт сезон "охоты". И на улицах висят фото одного из главных гауляйтеров ‒ Евгения Балицкого ‒ за голову которого и предлагают вознаграждение.
"Я уверен, что ставки будут расти и сопротивление в Мелитополе сможет освободить город от гауляйтеров", – подытожил Федоров.
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Напомним, ранее мэр Иван Федоров говорил, что украинские спецслужбы, военные и партизаны провели успешную специальную операцию в Мелитополе, которая была направлена на поражение доставки огнестрельного оружия и боеприпасов в город и на другие захваченные Россией территории.
"Спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, направленную на то, чтобы парализовать доставку огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и на все оккупированные рашистами территории. Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг, но эта операция прошла успешно", - рассказал градоначальник.
До того сообщалось, что в захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.
"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в сообщении.
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