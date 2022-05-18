Бронепоезд в огне: СМИ рассказали, как в захваченном Мелитополе партизаны взорвали ж/д состав врага

В захваченном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд врага / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов. Об этом сообщает портал "РИА Мелитополь" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно и техника. Количество раненых и погибших оккупантов в настоящее время уточняется.

Как пишут журналисты, хронология событий выглядит так ‒ сперва в Мелитополе прогремел взрыв. А затем в районе пересечения улиц Шмидта и Ивана Алексеева были слышны автоматные очереди.

Далее, точно известно, что вокруг своей комендатуры оккупанты за час до взрыва выставили оцепление. Якобы ждали визита некоего русского генерал-майора, который должен был проездом выехать в Бердянск с инспекцией.

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Напомним, ранее в захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

Оккупанты гибель своих командиров не афишируют, однако ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в сообщении.

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