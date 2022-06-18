Мощный взрыв в оккупированном Херсоне: партизаны подорвали авто коллаборанта-начальника тюрьмы - СМИ

Взрыв в оккупированном Херсоне 18 июня прогремел на улице Сенявина / Фото suspilne.media

В субботу, 18 июня, в оккупированном россиянами Херсоне прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство было прикреплено к дереву, а сам удар пришелся на автомобиль.

Как сообщает Суспільне Херсон, водитель остался жив. Свидетели рассказывают, что задело велосипедиста, проезжавшего мимо.

Произошел взрыв на улице Сенявина.

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Фото suspilne.media

Фото suspilne.media

Фото suspilne.media

Тем временем бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко пишет в Facebook, что в Херсоне ликвидировали начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Российские телеграм-каналы также сообщают, что в Херсоне совершено покушение на "начальника УСИН по Херсонской области" Евгения Соболева. В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног.

Как сообщал Главред, в Сети появилась информация о том, что в Херсоне подорвали служебный автомобиль местного коллаборанта Владимира Сальдо, которого оккупанты поставили на пост "губернатора".

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