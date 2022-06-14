В Сети сообщили о взрыве в авто херсонского предателя Сальдо: он опроверг инцидент

В Сети сообщили о взрыве в авто херсонского предателя Сальдо / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Сети появилась информация о том, что в Херсоне подорвали служебный автомобиль местного коллаборанта Владимира Сальдо, которого оккупанты поставили на пост "губернатора". Об этом написал в Facebook экс-нардеп и боец ВСУ Андрей Немировский.

Причем сам Сальдо вместе с охранниками якобы находился в автомобиле во время взрыва.

"По неподтвержденным пока данным, в оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта Сальдо. Он и его охранники в момент взрыва находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам!" – написал Немировский.

Но данные бывшего нардепа не подтвердились. Их опроверг сам коллаборант, который оперативно записал видеобращение.

"Только что мне сообщили, что один из Telegram-каналов сообщил, что мой автомобиль взорван возле ОГА и я уже еду прямо в реанимацию. Посмотрите на меня: я хочу сказать, что занимаюсь совершенно другим", ‒ рассказал сам гауляйтер Сальдо.

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До того сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее говорилось, что в оккупированном Херсоне 11 июня начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Эту информацию также подтвердил в Facebook спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. По словам чиновника, в городе Мелитополь (Запорожская область), где РФ также раздавала свои паспорта, их получили 30 человек.

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