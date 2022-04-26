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В Херсоне оккупанты представили нового мэра и губернатора

26 апреля 2022, 18:04

Действующие мэр и глава ОГА отказались сотрудничать с российскими захватчиками.

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В Херсоне оккупанты представили нового мэра и губернатора/ Скрин из видео

В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА. "Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook действующий мэр Херсона Игорь Колыхаев. Он заявил, что отказался сотрудничать с оккупантами.

"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, председателям районных Советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия Херсонского городского головы делегируются, в соответствии с приказом областного военного коменданта России, Кобецу Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру Васильевичу", – написал Колихаєв.

Колыхаев добавил, что Кобец уже сообщил, что с сегодняшнего дня именно он будет координировать процессы, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

По словам действующего мэра, оккупанты предложили горисполкому рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества, и дальше каждый будет делать выбор самостоятельно.

"Что касается меня, то я попросил в Офисе президента подробную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам. До прямых указаний Офиса президента остаюсь на удаленном доступе, буду по мере возможности осуществлять управление начатыми процессами, касающимися жизнедеятельности города", – отметил Колыхаев.

Действующий мэр Игорь Колыхаев продолжает оставаться в оккупированном россиянами Херсоне.

Как рассказал в видеообращении действующий председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута, российские оккупанты заняли здание городского совета, поэтому команда горсовета вынуждена была его покинуть и работать в другом городе.

Также он прокомментировал назначение оккупантами новых "мэра" и "губернатора".

"Я убежден, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность – они и их сообщники. А эти назначения являются незаконными, потому что Херсон и Херсонщина – это Украина", – заявил он.

Лагута рассказал, что после оккупации города и области россиянами команда ОВА вынуждена была покинуть город и работать удаленно.

"Также хочу отметить, что после оккупации города Херсона и Херсонской области команда Херсонской ОВА была вынуждена покинуть областной центр и помещение ОВА. Но она каждый день 24/7 работает, и в этих условиях и делает всё возможное и невозможное для обеспечения деятельности нашей области", – добавил Геннадий Лагута.

Что известно о Сальдо и Кобце

Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, а потом – нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. В последнем посту на своей странице в Facebook он высказывал свою проукраинскую позицию. Политик писал, что он "не изменил своей душе" и отмечал, что "его душа – это Херсон, а Херсон – это Украина". После этого публикаций на его странице больше не было.

Информация о том, кто такой Кобец, пока неизвестна.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, после обеда орки взяли под свой контроль помещение городского совета в захваченном Херсоне. Персонал муниципалитета был изгнан из рабочих кабинетов.

Также сообщалось, что украинская актриса Наталья Романиченко, которая также является владелицей модельного агентства для детей "Be WOW" в Запорожье, объявила себя "мэром" оккупированного россиянами города Васильевка в Запорожской области.

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