РФ переходит в наступление с новой тактикой: в ISW раскрыли тревожный прогноз

Главное:
- Сообщается о российских усиленных механизированных штурмах
- РФ усиливает механизированные атаки с помощью гражданской техники
На фронте российская оккупационная армия начала массово использовать бронетехнику после периода ее ограниченного применения.
Как говорится в отчете Института изучения войны, представители Сил обороны сообщают о российских усиленных механизированных штурмах.
В частности, для атаки враг применяет десятки единиц бронетехники. Одна из бригад, которая действовала на Новопавловском направлении, обнародовала кадры, на которых видно, как росармия проводит усиленный механизированный штурм с использованием более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и несколько танков. Подобные штурмовые действия РФ фиксируются на многих участках фронта.
Аналитики напоминают, что с конца осени 2024 года войска РФ усиливали механизированные атаки с помощью гражданской техники, мотоциклов и вездеходов после ограничения использования бронетехники на всей линии фронта. Не исключено, что это, вероятно, происходит из-за страха неоправданных потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года.
В отчете указывается, что войска РФ, вероятно, используют эти альтернативные гражданские транспортные средства в штурмовых операциях для усиления механизированных штурмов на фоне опасений относительно сокращения поставок бронетехники советских времен.
"Недавняя интенсификация российской бронетехники свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, все меньше беспокоится о сокращении запасов бронетехники или, по крайней мере, может согласиться на дополнительные потери бронетехники, если российские силы смогут получить дополнительные преимущества до возможного будущего прекращения огня", - добавили в ISW.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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