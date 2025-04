РФ переходит в наступление с новой тактикой: в ISW раскрыли тревожный прогноз

Главное:

На фронте российская оккупационная армия начала массово использовать бронетехнику после периода ее ограниченного применения.

Как говорится в отчете Института изучения войны, представители Сил обороны сообщают о российских усиленных механизированных штурмах.

В частности, для атаки враг применяет десятки единиц бронетехники. Одна из бригад, которая действовала на Новопавловском направлении, обнародовала кадры, на которых видно, как росармия проводит усиленный механизированный штурм с использованием более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и несколько танков. Подобные штурмовые действия РФ фиксируются на многих участках фронта.

Аналитики напоминают, что с конца осени 2024 года войска РФ усиливали механизированные атаки с помощью гражданской техники, мотоциклов и вездеходов после ограничения использования бронетехники на всей линии фронта. Не исключено, что это, вероятно, происходит из-за страха неоправданных потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года.

В отчете указывается, что войска РФ, вероятно, используют эти альтернативные гражданские транспортные средства в штурмовых операциях для усиления механизированных штурмов на фоне опасений относительно сокращения поставок бронетехники советских времен.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.